Днями у Гусятинському районному суді було проголошено вирок молодикові, котрий наприкінці грудня 2020 року жорстоко побив і залишив лежати непритомною на дорозі свою ексдружину.

Варто наголосити, що навіть у суді обвинувачений вини не визнав, не висловили співчуття потерпілій і його батьки. Більше того, саме тато нападника вирвав із рук колишньої невістки маленьку дитину. У цей час його син щосили бив кулаками і «футболив» ногами свою колишню дружину, пише тижневик “Номер один“.

А все через те, що напередодні нового року вранці молода жінка разом зі своїми батьками приїхали до с. Сороки (колишнього Гусятинського району, а нині – Хоростківської територіальної громади) привітати сина й онука. У суді потерпіла пригадала, що коли вона зайшла до будинку, в кімнаті з її сином знаходилась лише бабуся. Побачивши колишню невістку, свекруха вийшла на кухню та тихенько зателефонувала синові: мовляв, твоя колишня прийшла побачити дитину. Молодик кинув роботу, сів у машину та приїхав додому. Однак через неприязні стосунки спілкуватися з колишньою дружиною не хотів, тож одразу пройшов на кухню до матері, але сердито спостерігав крізь вікно за сином і колишньою дружиною.

Надалі, зі слів потерпілої, вона захотіла показати сина своїм батькам, тож одягнула на малого свою шапку, замотала у свою куртку і вийшла у двір. У цей час слідом за нею на вулицю вибіг колишній чоловік і зі словами: «Ти куди? Стій, бо я тебе заб`ю!», кинувся до неї.

Притискаючи сина до себе, молода мати побігти до хвіртки.

«Я боялася, що він знову мене поб’є, як це не раз траплялось під час нашого подружнього життя», – зізналася вона у суді.

Так і сталося. Вже на вулиці, метрів за 10 від двору, колишній чоловік наздогнав її й ударив кулаком по голові, потім ще раз. Домашнього садиста не обходило, що жінка могла випустити з рук їхнього сина. Не зупинило й те, що жахливу сцену бачать батьки потерпілої та сусідка. Більше того, слідом за сином на вулицю вибіг батько, і коли колишня невістка впала, почав виривати у неї з рук переляканого онука. Тим часом його син продовжував бити колишню дружину кулаками по голові та ногами у живіт.

Не відомо, чим би все скінчилось, але у цей момент до них підбігла сусідка і закричала: «Ви що робите? Ви ж її вб’єте!».

Потім жінка допомогла скривдженій піднятися, обтрусили брудне пальто. Потерпіла стояла похитуючись і розмазувала кров по обличчю, що текла зі зламаного носа. Одна нога у неї була взута в чобіт, друга – боса, адже загубила його під час побиття. Тим часом обвинувачений з-під лоба мовчки спостерігав за ексдружиною, потім безцеремонно витягнув з її кишені мобільний телефон і жбурнув об землю. Молодиця миттєво підняла айфон і побігла до сусідів, але колишній чоловік наздогнав її і ногою вдарив у живіт. Потім спокійно повернувся на власне подвір’я. До побитої доньки під’їхали її батьки, мати одразу викликала швидку допомогу та поліцію. Потерпілу завезли у Копичинці до лікарні, де медики діагностували у неї перелом носа, струс головного мозку та інші травми. Тобто колишній чоловік умисно наніс ексдружині легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров`я (ч. 2 ст. 125 КК України). У зв’язку з чим потерпіла в суді також пред’явила своєму кривдникові цивільний позов і вимагала відшкодувати 3 тис. 670 грн., витрачених на лікування, і 20 тис. грн. моральної шкоди.

Виправдовуючись перед судом, обвинувачений пояснив, що побіг за жінкою, бо напередодні син перехворів на застуду.

«Надворі було холодно, а дитина була боса і легко вдягнута, тож я переживав, аби малий знову не застудився», – розповів він.

Натомість потерпіла зауважила, що між нею та колишнім чоловіком уже довший час тривають неприязні стосунки, оскільки він утримує сина за місцем свого проживання всупереч рішенню органу опіки та піклування.

Зваживши на всі докази та аргументи вчиненого кримінального проступку, Гусятинський районний суд прийшов до висновку, що обвинувачений повинен понести реальне покарання – 2 місяці арешту. Також суд зобов’язав його відшкодувати потерпілій 3 тис. 670 грн., витрачених на лікування, і 15 тис. грн. моральної шкоди.

Олена Густенко, Тижневик “Номер один”