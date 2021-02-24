Вчора у Тернополі зареєстрували черговий спалах інфекційного захворювання серед вихованців дитсадків.
Цього разу захворіли діти у дошкільному навчальному закладі №37. Про це повідомили в ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Відомо, що постраждалі відвідують різні вікові групи.
Це вже третя подібна надзвичайна подія за останні два тижні.
У закладі розпочато епідрозслідування. З метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення джерела інфекції здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження. Крім того, організовано комплекс протиепідемічних заходів та проведено заключну дезінфекцію.
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