З шостого грудня заклади освіти можуть працювати при умові, що всі працівники вакциновані проти коронавірусу хоча б однією дозою.

Відповідно до цього, на засіданні міського оперативного штабу прийняли рішення, яке зобов’язує управління освіти і науки забезпечити роботу закладів освіти, де вакциновано 100% персоналу.

Начальник управління освіти і науки Ольга Похиляк повідомила, що 10 класів закрито на карантин, і в них навчання проходить дистанційно. Станом на 3 грудня хворіє 17 учнів та 9 вчителів. У дошкільних навчальних закладах закриті 4 групи, хвора одна дитина і семеро вихователів. Вакцинованих двома дозами педагогів є 94%, і ще 5% – однією дозою, тобто всього 99%. Відсторонено від роботи 12 педагогів. 99% працівників вакциновано у дошкільних навчальних закладах.

– Хочу нагадати, що з понеділка, у відповідності до Постанови Кабміну, всі заклади освіти можуть працювати при умові якщо всі 100% педагогів вакциновані, – зауважив Сергій Надал, міський голова. – Думаю, ви з цим справитесь. Хто невакцинований, той відсторонений від виконання професійних обов’язків, я так розумію.

На засіданні також йшлося про проведення новорічно-різдв’яних святкувань у школах і садочках. Їх можна організовувати тільки в межах однієї групи або одного класу. Перед та після святкувань мають проводити провітрювання і вологе прибирання приміщення миючими та дезінфекційними засобами. Міський голова також зауважив, що адміністрація закладу може розглядати прохання батьків щодо перебування на святі за умови, що вони вакциновані і мають відповідні документи.