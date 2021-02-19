Спалах кишкової інфекції зареєстрували в одному з дитсадків Тернополя. Захворіли діти з однієї групи. Наразі епідеміологи проводять розслідування.

Спалах кишкової інфекції спричинений ротавірусом. Це дуже заразна група вірусних інфекцій, найчастіше вражає дітей у різному віці. Медики кажуть, що ротавірус дуже поширений, здатний існувати в природі, не втрачаючи своїх властивостей протягом кількох днів. Як зазначили в обласному лабораторному центрі, причини поширення інфекції будуть відомі в результаті розслідування.

«З метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення джерела, ймовірних факторів передачі інфекції, причин та обставин, що сприяли виникненню інфекційного захворювання, здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження, організовано комплекс протиепідемічних заходів, проведено заключну дезінфекцію».

З словами лікарів, основна причина зараження – нехтування правилами особистої гігієни. Інкубаційний період ротавірусної інфекції у дітей від зараження вірусом до перших симптомів становить один-три дні.

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