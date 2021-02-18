У Тернополі сьогодні, 18 лютого, зафіксували спалах гострої кишкової інфекції в одному з дитячих садочків міста. Спалах хвороби спричинив ротавірус.

Про це заявили в Тернопільському обласному лабораторному центрі.

Всі потерпілі від гострої кишкової інфекції є вихованцями однієї групи дошкільного навчального закладу. Спеціалісти лабораторного центру вже почали епідеміологічне розслідування, повідомляє РБК-Україна.

“З метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення джерела, ймовірних факторів передачі інфекції, причин та обставин, що сприяли виникненню захворювання, здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження, організовано комплекс протиепідемічних заходів, проведено дезінфекцію”, – розповіли в лабораторному центрі.

У місцевій Держпродспоживслужбі розповіли, що в дитсадку зареєстрували 11 випадків гострої кишкової інфекції. Всі постраждалі відвідують молодшу групу.