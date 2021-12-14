Дорожньо-транспортна пригода з багатьма постраждалими сталася 13 грудня на трасі біля села Дарахів Теребовлянського району.
Унаслідок зіткнення буса «Фольксваген» та авто «Форд» травми різного ступеня важкості отримали 7 пацієнтів.
На місце ДТП виїжджали три машини швидкої допомоги. Після наданої медичної допомоги усіх потерпілих шпиталізовано у Теребовлянську райлікарню.
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Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги.
Нагадаємо, минулого тижня неподалік Тернополя зіткнулися рейсовий мікроавтобус і легковий автомобіль. Як наслідок, постраждало 11 людей. Двоє з них – водій і пасажирка автобуса – згодом померли.
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