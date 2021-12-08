У жахливу ДТП біля Тернополя потрапила маршрутка: багато потерпілих. ФОТО

Автопригода з потерпілими трапилася в середу, 8 грудня, близько 17 години поблизу села Лозова Тернопільського району.

На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися рейсовий мікроавтобус «Mercedes-Benz» та автомобіль «Volkswagen Passat», повідомляють у поліції.

За попередньою інформацією, за медичною допомогою з травмами різного ступеня важкості звернулися 9 потерпілих, серед них – водій маршрутки, яка курсувала з Тернополя до Кременця.

На місці події працює слідчо-оперативна група ГУНП в Тернопільській області та Збаразького відділення поліції.

Вирішується питання про внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 286 КК України.