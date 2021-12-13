Двоє загиблих і дев’ятеро постраждалих: винуватця жахливої ДТП біля Тернополя будуть тримати під вартою. ФОТО

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру водію автомобіля «VOLKSWAGEN PASSAT», який зіткнувся 8 грудня 2021 року із авто «MERCEDES BENZ 313» поблизу Тернополя.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Нагадаємо, 8 грудня о 16.30 на дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Лозова трапилась резонансна ДТП, під час якої автомобіль «VOLKSWAGEN PASSAT» виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з маршрутним автобусом «MERCEDES BENZ SPRINTER 313», що віз пасажирів з Тернополя до Кременця.

У ДТП постраждали 11 людей, серед яких – обидва водії, пасажири маршрутки та легківки. Згодом від отриманих травм у лікарні померли водій «MERCEDES BENZ SPRINTER» і пасажирка цього авто, за життя та здоров’я інших потерпілих продовжують боротись медики.

Водію автомобіля «VOLKSWAGEN PASSAT» повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель 2 осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Також прокурори скерували до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі поліції.