Володимир Болєщук прозвітував про роботу за 2021 рік

Перший заступник голови Тернопільської облради Володимир Болєщук розмістив відеозвіт про свою діяльність в соціальній мережі Facebook.

«У перший робочий день нового року звітую про 2021 рік, – пише Володимир Болєщук. Дякую людям, команді та громадам за підтримку та співпрацю! Попереду ще багато важливих справ!»

Політик, який делегований в обласну раду політичною партією «За майбутнє», розповів чим займався впродовж року. В першу чергу – це важливі господарські питання та підтримка тих, хто потребує. Це були головні пріоритети в 2021 році.

«Наша команда, яку очолює народний депутат України Іван Чайківський, прийшовши в обласну раду, звернула увагу перш за все на ремонт доріг у найвіддаленіших селах, адже більшість дорожніх шляхів нашої області не ремонтували десятки років, – розповідає Володимир Болєщук. Ми контролювали проведення асфальтування. Також велика увага приділялась інфраструктурі доріг: кювети для водовідведення. Дорога має бути якісною та прослужити довго».

Також важливим напрямком роботи перший заступник голови обласної ради вважає підтримку місцевих виробників та підприємців, які створюють додану вартість та нові робочі місця.

«Ніхто нам України не збудує, якщо ми не зробимо цього самі», – наголосив Володимир Болєщук. Детальніше дивіться у відео.