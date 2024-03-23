Як ми повідомляли, колишній голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко намагається через суд поновитися на посаді та отримати зарплату, яку йому не виплатили за весь час після звільнення.

Днями у Тернопільському окружному адміністративному суді відбулося засідання у цій справі, на якому Головку повністю відмовили у задоволенні позову. “Свободівець” не погоджується з таким рішенням і, за словами адвокатів, має намір подавати апеляцію.

Нагадаємо, у червні 2023 року правоохоронці затримали тодішнього голову обласної ради Головка та двох колишніх заступників голови обласної військової адміністрації за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, посадовці вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів. За винагороду вони вони обіцяли також погасити борг Тернопільської ОВА перед підприємством. Усіх трьох спіймали “на гарячому” після передачі третього траншу в сумі понад 600 тисяч гривень.

26 жовтня на сесії депутати обласної ради більшістю голосів підтримали звільнення Головка з посади. За таке рішення проголосував 51 обранець. Фігурант корупційного скандалу назвав цю сесію “підставою”, а своє звільнення – незаконним. Відтак, оскаржив рішення сесії в суді. Наразі безуспішно.

Намагання Михайла Головка будь-що повернутися у тепле крісло в “білому домі” викликало переважно негативну реакцію як у місцевих політичних колах, так і серед пересічних мешканців краю, що чітко видно, зокрема, з коментарів у соцмережах. Цікаві думки з цього приводу висловив відомий журналіст Сергій Сінкевич на власній сторінці у Фейсбуці, влучно охарактеризувавши ситуацію фразою “Нема більшої проститутки, ніж політика…”. Подаємо допис пана Сергія:

“Нема більшої проститутки, ніж політика…

І принаймні на Тернопільщині це наочно демонструє Михайло Головко. 18-го березня окружний адміністративний суд повністю відмовив йому у поновленні на посаді голови облради і виплаті грошей за “простОй”. Хоча, насправді (і всі про це знають) від моменту жовтневого звільнення 51 депутатом, Головко по-суті і не працював – бігав з лікарняних у відпустки…

Читаючи зараз коментарі з цього приводу, вкотре переконуюсь – наскільки зросла у тернополян гидлива антипатія до зухвалості Головка, який тепер “лякає” апеляцією мало не до Верховного суду…

Навмисно проілюстрував пост саме цією минулорічною світлиною. Бо вона нині показово-символічна. На ній Місько ніби каже головам фракцій: “йдіть до сраки, я у кабінеті голови був і буду”. Та ні. Мало того, що позбувся посади, так своєю дурнуватою впертістю і політичною неграмотністю – ще й завдав серйозної репутаційної шкоди усій партії Свобода. Бо вміння вчасно зійти з політичної арени – це стосується людей мислячих і сміливих. Не таких, як цей персонаж…

У чому різниця між казковими і сучасними “голими королями”? Казковий король не знав, що він голий. Сучасні “голі королі” знають, що вони голі, але їм про це не всі, і не завжди наважуються сказати… Головку сказали. І навіть дзеркало піднесли. Одначе він і далі бачить себе виключно у королівській мантії…

Нема більшої проститутки, ніж політика… (((“.