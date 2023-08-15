Війна забирає цвіт української нації. Захищаючи Україну загинув тернополянин Богдан Сенюк. Бійцю назавжди залишиться 22 роки…

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці організації ПЛАСТ, вихованцем якої був юний тернополянин.

“На жаль, знову повідомляємо про втрату. Загинув, захищаючи Україну, Сенюк Богдан.

Вступив до Пласту в квітні 2012 року. Був гуртковим «Тамплієрів» 13 куреня ім. Олекси Довбуша в Тернополі, брав участь у багатьох акціях та мандрівках, серед яких “Стежками Героїв” та “День пластуна”.

Народився в Івано-Франківську, а згодом сім’я переїхала до Тернополя. Здобував вищу освіту у Львівському університеті ім. І.Франка за спеціальністю історії та археології. Спеціалізувався на періоді середніх віків.

Диплом бакалавра захищав в м. Сєвєродонецьк, коли вже був у війську.

Належав до ГО «Традиція та порядок». Був прихильником ідей українського націоналізму.

З початком повномасштабного російського вторгнення добровільно зголосився до війська. У складі тактичної групи «Реванш» був кулеметником, брав участь у боях за Київщину. Згодом воював чи не у всіх гарячих точках, зокрема в Бахмуті, Сєвєродонецьку, на Херсонщині. В боях отримав легку контузію.

В жовтні 2022 року перейшов до іншого спеціального підрозділу.

13 березня 2023 року був нагороджений відзнакою за бойові заслуги від Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Загинув 6 серпня під час виконання бойового завдання на лівому березі Дніпра. Обставини та точне місце загибелі уточнюються.

Богдану — назавжди 22 роки. Продовжуймо боротися за нього.

Тихо спи, друже…”.