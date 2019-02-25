Водій BMW збив велосипедиста і сам завіз його у лікарню

25/02/2019 Розмір тексту:

З переломом стегна до лановецької лікарні привезли жителя села Волиця, 1981 року народження. Травми чоловік отримав в результаті аварії. ДТП трапилася у п’ятницю, 22 лютого, близько 8:00.

За словами потерпілого, він рухався на велосипеді, коли його збив автомобіль марки BMW-316. Водій даного транспортного засобу після наїзду самостійно завіз потерпілого до медзакладу, оплатив рентген. І після того, як травмований запевнив, що все гаразд, кермувальник поїхав.

Проте за деякий час до поліції звернулася матір потерпілого. В результаті – правоохоронці почали пошуки водія іномарки, а даний факт внесли в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 1 ККУ, повідомляють у поліції.

Шукати кермувальника не довелося, оскільки він сам того ж дня прийшов до лікарні, аби провідати велосипедиста.