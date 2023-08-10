Війна забрала життя ще одного Героя з Тернопільщини

На фронті загинув ще один захисник з Тернопільщини – мешканець Нового Села Володимир Пусь.

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці сільської школи, де навчався воїн.

“Щодня ворог завдає нам нового болю, вбиваючи найкращих українських Воїнів. Ще одна страшна звістка обпалила серця жителів Новосільщини – загинув випускник нашої школи Пусь Володимир. Віддане та палке серце справжнього патріота припинило битися. Скільки справ не зроблено… Скільки мрій не здійснено…

Висловлюємо щирі співчуття рідним ,близьким, побратимам, розділяємо біль втрати. Нехай молитва полегшить ваше горе. Світла пам’ять, вічна честь і слава тобі, незламний український Воїне! Спочивай з миром, Герою!”.