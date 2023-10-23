Вісім будинків врятували від вогню на Тернопільщині

Минулих вихідних рятувальники Тернопільщини ліквідували 5 пожеж та врятували 8 будинків.

21 жовтня о 15:17 у с. Дубенка Монастириської ТГ Чортківського району на вул. Шевченка, 26 виникла пожежа житлового будинку. Внаслідок пожежі пошкоджено покриття будинку на площі 2 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано 2 будівлі.о 20:47 у с. Борщівка Борсуківської ТГ Кременецького району виникла пожежа господарської будівлі. Внаслідок пожежі знищено покриття будівлі на площі орієнтовно 380 м кв., а також перекриття будівлі на площі орієнтовно 280 м кв. Пожежу ліквідовано черговим та резервним караулами 11-ї державної пожежно-рятувальної частини із залученням 2 од. допоміжної техніки. Під час гасіння врятовано 2 господарські та 2 житлові будівлі, а також орієнтовно 10 т зерна.

22 жовтня о 15:40 у с. Пробіжна Колиндянської ТГ Чортківського району пожежа сухої трави на відкритій території площею 30 м кв. Пожежу ліквідовано місцевою пожежною командою с. Пробіжна.

О 23:44 у с. Бриків Шумської ТГ Кременецького району виникла пожежа житлового будинку, внаслідок якої знищено перекриття будинку, пошкоджено стіни та димохід на загальній площі 7 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано житловий будинок.

23 жовтня о 01:00 у с. Личківці Гусятинської ТГ Чортківського району виникла пожежа дерев’яної споруди на присадибній ділянці громадянки 1958 року народження. Внаслідок пожежі знищено дерев’яну споруду, 50 тюків соломи та 1 т сіна на площі 60 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 10-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано розташовану поряд господарську будівлю.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.