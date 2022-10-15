Відомий український співак Сергій Бабкін у дуеті з Udovenko (Володимир Удовенко) випустили нову аудіороботу, яку присвятили звільненій із полону, парамедикині з Тернопільщини Катерині Поліщук із позивним “Пташка”.

Як повідомляють артисти, щемлива композиція була створена після жахливого теракту росіян в Оленівській колонії 29 червня 2022 року, в якій загинули понад 50 українських військовополонених, пише 0352.ua.

“Пташка – це позивний парамедикині з батальйону “Азов”, яка нещодавно була звільнена з полону. Вона та її героїчні вчинки і стали натхненням для цієї композиції. Володимир запропонував мені заспівати цю пісню, і я без роздумів погодився зробити дует. Для мене особливо важливо, що пісня виходить саме сьогодні, у День захисників та захисниць України. В день, коли ми дякуємо героям, які боронять нашу рідну землю”, – розповів про пісню Сергій Бабкін.

У коментарях під відео на YouTube шанувальники зазначили, що пісня вийшла дуже зворушливою.