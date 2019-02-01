Відомо, хто стане директором третьої школи

01/02/2019 Розмір тексту:

Переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора Тернопільської спеціалізованої школи I-III ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов стала Руслана Петрокушин. Другий етап конкурсу пройшов 29 січня, і за його результатами конкурсна комісія рекомендує міському голові укласти контракт з переможницею.

Руслана Петрокушин працювала вчителем української мови і літератури Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №16 імені Володимира Левицького. Вона стала єдиною претенденткою на посаду директора третьої школи. Має 25 років педагогічного стажу, є вчителем вищої категорії, вчителем-методистом, переможець міського та обласного етапів Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2018». Під час ознайомлення із закладом та трудовим колективом школи, яке відбулося перед другим етапом конкурсу, Руслана Петрокушин розповіла, що завжди вважала третю школу прикладом для інших. Цей навчальний заклад закінчили двоє її старших дітей, і зараз там навчається молодший син. І, незважаючи на те, що не має адміністративного досвіду, вона постарається стати гідним директором школи, берегти традиції, закладені в попередні роки, і шукати нові шляхи, аби йти вперед і розвиватися.

На заключному етапі конкурсу претендентка на посаду директора презентувала комісії перспективний план розвитку школи на наступні п’ять років. Після виступу Руслана Петрокушин відповіла на ряд запитань від членів комісії. Серед іншого вона зазначила, що у школі буде збережено вивчення французької мови, як другої іноземної, так само, як і німецької та польської. Одне із проблемних питань у закладі – поділ класів на три підгрупи для вивчення англійської мови. Відповідно до законодавства, зараз на уроках іноземної мови в класі може бути тільки дві підгрупи. У цьому навчальному році в третій школі, девивчення англійської завжди було пріоритетним, знайшли спосіб збереження трьох підгруп шляхом залучення батьківських коштів. Тому одна із членів комісії, учитель англійської мови, представник трудового колективу треьої школи Ольга Стецюк поцікавилася чи буде збережено у майбутньому поділ класу з вивчення англійської мови на три підгрупи.

– Знаю про цю проблему з власного досвіду, – відповіла Руслана Петрокушин. – Я теж плачу, щоб клас ділили на три підгрупи, тому що зацікавлена в тому, щоб моя дитина отримала якісні знання. Хоч розумію, що школа є державною установою, і такого би не повинно бути, тому шукатиму шляхи вирішення цього питання.

Після презентації розвитку закладу та її обговорення Руслана Перокушин склала письмове тестування на знання законодавства та дала відповідь на ситуаційне завдання. Начальник управління освіти і науки Ольга Похиляк повідомила, що із 16 питань конкурсного завдання претендент на посаду директора правильно відповіла на 13. Кожен із членів комісії також виставляв свою оцінку за її виступ. Тож, у результатів усіх випробувань і презентації Руслана Петрокушин набрала 29 балів із 31 можливого. За словами голови конкурсної комісії Леоніда Бицюри, це високий рівень відповідно до критеріїв оцінювання кандидата на посаду директора загальноосвітнього навчального закладу. Тому комісія рекомендує кандидатуру Руслани Петрокушин міському голові, а він прийматиме рішення на який термін буде підписаний контракт із новим керівником закладу.

Ольга Трач

Фото із офіційного сайту третьої школи