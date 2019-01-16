Стало відомо, хто претендує на посаду директора третьої школи

16/01/2019 Розмір тексту:

Стати директором третьої школи виявила бажання тільки одна претендентка. Про це стало відомо під час першого етапу конкурсу на заміщення вакантної посади директора Тернопільської спеціалізованої школи I-III ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Засідання конкурсної комісії щодо цього відбулося 15 січня в актовій залі управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

На порядок денний засідання комісії було винесено два питання: розгляд заяв претендентів та поданих ними документів на відповідність установленим законодавством вимогам та голосування про допущення претендентів для участі у конкурсному відборі. Під час першого питання Голова конкурсної комісії Леонід Бицюра ознайомив присутніх з порядком проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти та назвав бажаючих стати директором третьої школи.

– На розгляд конкурсної комісії надійшла одна заява про бажання взяти участь у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади директора Тернопільської спеціалізованої школи I-III ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов, – сказав Леонід Бицюра. – Її подала Руслана Петрокушин, вчитель української мови і літератури Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №16 імені Володимира Левицького.

Голова конкурсної комісії також перелічив всі подані претенденткою документи для участі у конкурсі та зазначив, що всі вони відповідають вимогам Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти. Після цього перейшли до другого питання. Усі присутні члени конкурсної комісії одноголосно проголосували за те, щоб допустити Руслану Петрокушин до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора Тернопільської спеціалізованої школи I-III ступенів №3. Також комісія визначила, що ознайомлення кандидата на посаду директора із закладом, трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування відбудеться 23 січня 2019 року. Після цього пройде безпосередньо сам конкурс на заміщення вакантної посади. Кандидату у директори треба буде скласти письмовий тест на знання законодавства та професійні вміння і презентувати перспективний план розвитку школи.

Ольга Трач