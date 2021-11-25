Вчора відійшов у засвіти громадсько-політичний діяч, господарник, колишній міський голова Тернополя Богдан Левків.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

“Бог дійсно забирає найкращих. Богдан Євгенович був одним з лідерів боротьби за незалежність у 80-х початку 90-х років 20 століття на Тернопіллі. Він показував приклад та надихав молодь, як треба любити Україну. Любити не на теплих кухнях та диванах, а у постійній боротьбу з кривавою більшовицькою системою.

Богдан Левків був справжнім патріотом України, одним з тих, кому ми завдячуємо українською незалежністю.

Каденція Богдана Євгеновича на посаді міського голови припала на складний період, були успіхи й прорахунки. Але кожен тернополянин підтвердить істину: «Для Богдана Левківа Тернопіль був понад усе».

Він жив і працював для Тернополя. Все своє життя поклав на те, щоб зробити наше місто і суспільство кращим”, – ідеться у зверненні нинішнього очільника міста Сергія Надала.