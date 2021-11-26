Тернопіль у скорботі. Помер колишній міський голова Богдан Левків.

Він керував Тернополем з 2002 по 2006 рік. І за цей час, згадують його друзі та колеги, зробив чимало для кращого та комфортнішого життя містян. Хоч працювати йому довелося у нелегкий час, ідеться в сюжеті Т1 Новин.

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Попри утиски Богдану Левківу вдавалося приймати чимало важливих рішень. Деякі з них навіть увійшли в політичну історію не тільки Тернополя, а й України.

Хоч як би не було важко на роботі – він ніколи не приносив ці проблеми додому, поділилася дружина пана Богдана – Людмила. Богдан Левків разом із дружиною нещодавно відсвяткували золоте весілля. У шлюбі в них народилося двоє синів. Людмила Іванівна зазначила, що кращого чоловіка і батька годі й уявити.

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