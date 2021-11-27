Сьогодні провели в останню путь колишнього міського голову Тернополя Богдана Левківа.

Вчора у Дом печалі на Микулинецькій відбулася панахида за померлим. Попрощатися із політичним та громадським діячем прийшли сотні людей. Похоронна церемонія відбулася сьогодні в Кутківцях, де проживав чоловік.

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Нагадаємо, Богдан левків очолював Тернопіль з 2002 по 2006 рік. Помер 25 листопада внаслідок повторного інсульту. Йому був 71 рік.

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