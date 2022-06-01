Від початку війни тернопільські поліцейські перевірили більше двохсот тисяч осіб

Щодня правоохоронці області несуть службу в посиленому режимі та забезпечують охорону громадського порядку. В період воєнного стану поліцейські спільно з працівниками інших силових структур несуть службу на блокпостах, патрулюють вулиці та реагують на повідомлення населення.

З початку війни правоохоронці Тернопільщини перевірили 210093 особи. Оператори лінії «102» прийняли 54183 дзвінків від мешканців області, які просили про допомогу. Лише в травні поліцейські опрацювали понад 22000 викликів.

Загалом в період з 24 лютого по 31 травня слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань 4159 повідомлень. Більшу частину злочинів, а саме 873 становлять нанесення тілесних ушкоджень, 712 крадіжок, 330 шахрайств та 361 дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. За всіма фактами правоохоронці краю проводять досудове розслідування.

Окрім цього за вказаний період на території області співробітники поліції виявили 523 водія, 163 з них в травні, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння. На порушників склали адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліцейські й надалі посилено забезпечуватимуть охорону громадського порядку на території області та звертаються до мешканців краю з проханням дотримуватися встановлених обмежень. Нагадуємо про дію комендантської години, яка триває в період з 23:00 по 05:00 та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.