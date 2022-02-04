Сім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 3 лютого.
Про це повідомили ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
– жінка 62 р., м.Тернопіль;
– чоловік 77 р., Чортківський район;
– жінка 57 р., Кременецький район;
– жінка 68 р., Чортківський;
– чоловік 19 р., Тернопільський район;
– жінка 71 р., м.Тернопіль;
– жінка 81 р., м.Тернопіль.
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Загалом за минулу добу в області зареєстровано 1665 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 357 осіб.
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