COVID-19 виявили у 19-річного тернопільського студента, який помер у тернопільській лікарні.

Про це повідомила на брифінгу директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Інфекцію встановили у результаті спеціального дослідження легень.

Хлопець тривалий період лікувався амбулаторно. Коли звернувся за медичною допомогою, лікарі діагностували пневмонію.

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“У другій міській лікарні померла молода людина, хлопець 19 років. Не було супутніх патологій. На лікуванні він знаходився 7 днів, 10 днів лікувався амбулаторно, приймав жарознижувальні препарати. До лікарні він потрапив у важкому стані, була діагностована пневмонія. Швидкі тести, ПЛР-дослідження були від’ємні, час вже був тривалий. Тільки спеціальні дослідження альвеол потім підтвердили коронавірусну хворобу. Було діагностовано пневмонію з явищами фіброзу. Це насторожує, коли молоді люди, активні у своєму житті, які не мали супутніх патологій, помирають, стається такий трагічний випадок. Я співчуваю батькам”, – розповідає Ольга Ярмоленко.

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Вчора в області зафіксували 8 летальних випадків з підтвердженим діагнозом COVID-19. Більшість — серед старших людей із супутніми патологіями.