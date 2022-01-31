Було уражено сто відсотків легень: стало відомо, від чого помер студент тернопільського ВУЗу

Важка недуга, яка стрімко розвивалась, забрала життя юного хлопця. Не стало студента 2-го курсу історичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка Василя Ромаха, який помер від пневмонії.

За словами друзів студента, він буквально згас на очах — ще декілька днів тому лікувався сам, просив про таблетки від температури у товаришів по гуртожитку, зрештою, потрапив у лікарню, де за добу помер. У висновку про смерть йшлося про те, що причиною зупинки серця молодика стало стовідсоткове ураження легень пневмонією, пишуть Тернополяни.

У глибокому сумі сьогодні вся університетська спільнота.

«Колектив історичного факультету висловлює щирі співчуття рідним, близьким і друзям нашого студента 2 курсу Василя Ромаха з приводу його раптової хвороби, котру хлопець не здолав. Василь був надзвичайно допитливим, цікавим, розумним студентом, зі сміливою життєвою позицією, неординарний, активний у громадських заходах на факультеті. Один – з кращих наших студентів. Ця несподівана втрата принесла великий сум у студентський та викладацький колектив факультету», — йдеться на сторінці Тернопільського національного педагогічного університету ім.Володимира Гнатюка в соцмережі «Фейсбук».