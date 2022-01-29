Раптова хвороба забрала життя студента Тернопільського національного педагогічного університету Василя Ромаха.

Про це повідомили на сторінці історичного факультету, де навчався хлопець.

“Уся університетська спільнота висловлює щирі співчуття з приводу непоправної втрати…

Колектив історичного факультету висловлює щирі співчуття рідним, близьким і друзям нашого студента 2 курсу Василя Ромаха з приводу його раптової хвороби, котру хлопець не здолав. Василь був надзвичайно допитливим, цікавим, розумним студентом, зі сміливою життєвою позицією, неординарний, активний у громадських заходах на факультеті. Один – з кращих наших студентів. Ця несподівана втрата – принесла великий сум у студентський та викладацький колектив факультету.

Нехай з Богом спочиває його душа. Вічна пам’ять!..”, – ідеться у дописі.