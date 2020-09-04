Про смерть медика від коронавірусу повідомив під час засідання обласного оперативного штабу 4 вересня начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук.

Відтак в області вже 81 жертва хвороби, пише Терміново.

– За 10 хвилин до початку наради мені зателефонували з Бучача. Помер наш лікар-анестезіолог 1956 року народження, – повідомив Богайчук.

Співчуття з приводу непоправної втрати висловлює Бучацька центральна лікарня на сторінці у Фейсбуці.

“На 64 році життя від важкої хвороби відійшов у вічність наш хороший колега, добрий друг, лікар анестезіолог Огородник Олександр Васильович. Не вистачає слів, щоб передати смуток, який чорним крилом торкнувся не лише сім’ї, а й усього колективу Бучацької ЦРЛ, залишивши сльози та смуток. Полум’я болю обпікає душу від думки, що ніколи не буде поряд його з нами. Не почуємо мудрої поради, не відчуємо надійної підтримки, не побачимо щирого погляду й теплої усмішки. Нестерпний біль і невимовна туга не покидають нас. Нехай душа спочиває спокійно у Царстві Божому”, – йдеться у повідомленні.

Як проінформував начальник управління охороний здоров’я, в області 575 хворих на стаціонарному лікуванні, серед них: 80 – на кисневій масці, 73 – на кисневих концентраторах, 8 – на апараті ШВЛ.

На 64 році життя від важкої хвороби відійшов у вічність наш хороший колега, добрий друг, лікар анестезіолог Огородник… Опубліковано Бучацька ЦКРЛ Пʼятниця, 4 вересня 2020 р.

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