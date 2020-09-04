Не стало відомого фінансиста, почесного жителя Тернопільської області Ярослава Баранця.

Про це повідомили у Тернопільській обласній раді.

Ярослав Дмитрович народився 12 серпня 1941 року на Зборівщині. 55 років віддав фінансовій сфері – кредитний інспектор, начальник кредитного відділу банку, завідувач Зборівського райфінвідділу, заступник завідуючого фінансового відділу виконкому Тернопільської обласної ради, начальник обласного управління банку, начальник фінансового управління виконкому Тернопільської обласної ради, начальник фінансового управління, начальник головного фінансового управління облдержадміністрації, старший інспектор відділів соціально-економічного розвитку та бюджетного планування й аналізу виконання програм та бюджету обласної ради.

Неодноразово обирався депутатом Зборівської районної ради. У 2002-2006 роках – депутат обласної ради, голова постійної комісії з питань бюджету. Володів грунтовними професійними знаннями та гнучким мисленням. Навіть на заслуженому відпочинку надавав консультації та поради фахівцям бюджетної та фінансової сфер.

Ярослав Дмитрович Баранець став першим жителем краю, хто отримав звання «Почесний громадянин Тернопільської області», яке присвоєне за вагомий внесок у формування та реалізацію бюджетної політики в області.