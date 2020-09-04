Через стрімке поширення коронавірусу в обласному лабораторному центрі збільшили кількість ПЛР-досліджень. Вірусологи щодоби опрацьовують понад тисячу зразків. Відтак деякі хворі тижнями чекають результатів.

Жителька Збаразького району Вікторія Гой розповідає, що її батько сьомий день не знає результату ПЛР-дослідження.

«Тиждень тому він здав ПЛР-тест, бо був контактним хворого на коронавірус. Ознак, як таких, хвороби немає, але він не може ходити на роботу, навіть в магазин не може вийти, оскільки мусить дотримуватися самоізоляції. Та і є хвилювання, можливо – хворий і треба лікуватися».

Учора в обласному лабораторному центрі провели 854 дослідження методом ПЛР. У 240 випадках COVID-19 підтвердився. Найбільше інфікованих виявили у Тернополі, – розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Щодо районів, то найскладніша ситуація у Теребовлянському і Бучацькому районах. «У Тернополі вчора виявили 72 випадки зараження COVID-19. У районах області – 168. Щодо районів, то найбільше випадків зараження діагностовано у Тернопільському районі – 42 особи, у Теребовлянському – 27, у Зборівському – 19; у Чортківському – 16. Ситуація зараз складна, тому першочергово тестуємо тих людей, які контактні хворих, або самі є хворими».

За минулу добу додалося три летальних випадки. COVID-19 забрав життя 70-річної тернополянки, 52-річної мешканки Бучацького району та 82-річної жінки із Шумського району. У них, окрім коронавірусу, були супутні захворювання.

Софія Романська

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