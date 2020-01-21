Понад чотири тисячі жителів області захворіло на ГРВІ та грип минулого тижня на Тернопільщині, – повідомила лікар-епідеміолог Світлана Маціпура.

Захворюваність зросла майже удвічі. Від початку епідсезону через грип А двоє жителів краю померло.

За три місяці на Тернопільщині ГРВІ та грипом перехворіло понад 42 тисячі осіб. Наразі найвищий рівень захворюваності у Зборівському, Лановецькому, Чортківському і Шумському районах, – зазначає Світлана Маціпура. Загальна захворюваність склала 404,6 випадків на 100 тисяч населення.

«За останній тиждень кількість захворілих зросла у порівнянні з попереднім тижнем поточного року в 1,8 рази (4218 випадків проти 2276). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 54,4% (2295 ос.), школярів – 52,2% від усіх захворілих дітей (1199 ос.). В порівнянні з попереднім тижнем, рівень захворюваності серед дітей зріс в 1,6 рази, серед дітей шкільного віку – в 2,1 рази. За звітний тиждень госпіталізовано 243 особи, із них 121 дитина (49,8%). Кількість госпіталізованих зросла на 19,7%.

Віруси грипу лабораторно підтвердили у вісімнадцяти хворих, у чотирьох із них ідентифікували вірус А(Н1). Захворювання небезпечне наслідками, відтак при перших ознаках хвороби, просять не зволікати, а відразу звертатися до лікарів.

Софія Романська