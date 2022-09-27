Знову скорботна звістка долинула на Тернопільщину. На фронті загинув боєць з Підволочиська Юрій Лопушанський. Йому було лише 32 роки.

Про важку втрату повідомили на сторінці Підволочиської селищної ради.

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“Дуже сумна новина сьогодні для нашої громади, у боротьбі за незалежність України – загинув молодий хлопець, тридцятидвохрічний житель селища Підволочиськ, ЛОПУШАНСЬКИЙ ЮРІЙ.

Важко стримати сльози через невимовну втрату найкращих.

Щирі слова співчуття для батьків та рідних!

Вічна Слава Героям!!!

Герої не вмирають!!!”