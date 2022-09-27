Знову сумна звістка надійшла на Тернопільщину – на війні загинув боєць із села Ярчівці Тернопільського району Василь Галела.

Про важку втрату повідомила у соцмережі Любов Кирик.

“До нашого села надійшла сумна звістка, що у війні з російським агресором загинув наш односельчанин Галела Василь, 1981 р. н. Він був щирим, добрим, життєрадісним, мав багато планів і мрій у житті, надзвичайно любив своїх дітей, дружину, родину і рідну землю… Вірно захищав Україну та усіх нас від підступного, безжального ворога. Адміністрація Ярчовецької гімназії приносить щирі співчуття родині, близьким, знайомим загиблого Воїна. Сумуємо разом з вами, підтримуємо в годину скорботи… Вічна пам’ять Герою! Слава Україні!”, – ідеться у дописі жінки.

Вічна пам’ять Герою!