Під час повітряної тривоги у Рівному, Луцьку і Хмельницькому сталися вибухи.

У суботу зранку, 22 жовтня, під час повітряної тривоги в Рівному та Луцьку пролунали вибухи. В соцмережах повідомили про кілька вибухів у Луцьку, в деяких районах міста відсутнє електропостачання, передає ТСН.

“Суспільне Рівне” також пише, що в області пролунали вибухи, містяни повідомляють про перебої зі світлом та водою. Міський голова Рівного Олександр Третяк просить усіх перебувати в укриття та не публікувати жодних фото і відео.

Вибух пролунав і в Хмельницькому. Там також виникли проблеми з електропостачанням.

У зв’язку з черговою атакою ворога на енергетичну інфраструктуру міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до мешканців міста. Він попередив про можливе відімкнення електропостачання.

“У сусідніх областях виникли проблеми з електропостачанням. Підготуйте все необхідне на випадок аварійного вимкнення світла. Не залишайте укриття до закінчення тривоги”, – наголосив Сергій Надал.