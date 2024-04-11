Рано вранці у четвер, 11 квітня, росіяни завдали ракетного удару по Львівщині під час масованої атаки.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає видання NV.UA.

О 05:38 голова Козицький написав, що ракети заходять у повітряний простір Рівненщини, Вінниччини та Хмельниччини й рухаються на захід. Протягом наступних 20 хвилин він повідомив, що ракети досягнули Львівщини і в області працює ППО. Згодом голова ОВА написав про Кинджал, що летить в напрямку Львова. Про Кинджал у напрямку західних областей та Львова попереджали й Повітряні сили. В той самий час мер Львова Андрій Садовий також повідомляв про ракети у напрямку міста. О 06:18 Козицький повідомив, що на Львівщині триває дорозвідка.

У ніч проти четверга Росія влаштувала масовану атаку, зокрема — дронами проти енергетичних об’єктів. Про це розповіла очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. Як йдеться в повідомленні, було зафіксовано влучання, яки прийшлися по відкритій території — наслідки наразі з’ясовуються.

«Під атакою ворога під час дронової хвилі були об’єкти енергетики. Ворог продовжує тероризувати промисловість, енергосистему і все, що може живити Україну. Такі атаки зосереджені навколо важливих об’єктів», — сказала Гуменюк.

Вона додала, що росіяни використовують тактику подвійних ударів — б’ють туди, де готуються відновлювальні роботи.