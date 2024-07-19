Постріл у голову: у Львові скоїли замах на Ірину Фаріон

У п’ятницю, 19 липня, у Львові скоїли замах на Ірину Фаріон. Це сталося на вулиці Масарика.

Як повідомляє ZAXID.NET з посиланням на власні джерела, Ірину Фаріон доправили о 19:40 із вогнепальним пораненням у голову в критичному стані у Перше медобʼєднання Львова на вул. Миколайчука.

Пацієнтка надійшла в лікарню із вогнепальним пораненням в голову. Її стан був вкрай важкий. Жінці надають невідкладну допомогу.

За інформацією журналістки Марти Оліярник, куля потрапила жінці у скроню.

“Стрільця бачили сусіди, був у рукавичках і зброя була без глушника.

У поліції замах підтвердили”, – повідомила Оліярник.