В Озерній автомобіль злетів з траси і врізався у відбійник: двоє потерпілих. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася в селі Озерна Зборівської територіальної громади.

Сьомого грудня близько 16:20 на лінію “102” надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Тернопіль–Львів–Рава-Руська в кюветі авто. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля “Toyota Corolla” не впорався з керуванням і як результат – автівку занесло і вона врізалася у відбійник.

У результаті аварії до лікарні з тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала водія та його 19-річного пасажира.

У кермувальника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.