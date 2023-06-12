В ході звільнення Благодатного на Донеччині загинув наш земляк Руслан Сопіга

9 червня на Донеччині, поблизу населеного пункту Благодатне, виконуючи бойове завдання, загинув житель села Залісці Вишнівецької громади Руслан Сопіга.

Про важку втрату повідомили на сторінці громади.

Відомо,що захисник загинув внаслідок мінно-вибухової травми.

Про зустріч тіла Захисника України та чин похорону буде повідомлено додатково.

“Щирі співчуття матері, яка втратила єдиного сина, усім, хто знав Руслана.

Вічна пам’ять і вічна слава полеглому ВОЇНОВІ…”, – ідеться у зверненні громади.

Зазначимо, вчора Сили оборони України звільнили від окупації село Благодатне. Воно розташоване за 30 км на захід від Вугледара та за 10 км від кордону із Запорізькою областю.