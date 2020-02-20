Застосувавши екстрене гальмування, водій автомобіля Volkswagen LT опинився у кюветі. Чоловік намагався уникнути зіткнення з автомобілем ВАЗ-2106, який раптово виїхав на дорогу.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 19 лютого близько 9:50. На автодорозі Почаїв-Зборів, неподалік повороту до села Чистилів Зборівського району, повідомляють у поліції. Водій ВАЗу, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив іномарку. Уникаючи зіткнення, кермувальник Volkswagen опинився в кюветі.

Пасажирку з його автомобіля, жительку Львівської області 2003 року народження, госпіталізували до лікарні з двобічним пневмотораксом.

У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Дана подія внесена в ЄРДР згідно статті 286 частина 1 ККУ.