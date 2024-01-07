Суд ЄС постановив, що ФІФА та УЄФА зловживали владою і намагалися монополізувати футбол, коли в 2021 р. заборонили створити Суперлігу. Це рішення означає, що тепер будь-який клуб зможе вільно брати участь у Суперлізі, а ФІФА та УЄФА не матимуть можливості стати на заваді. “Монополія УЄФА закінчилася. Клуби тепер вільні від загрози санкцій і можуть самостійно визначати своє майбутнє. Для вболівальників ми пропонуємо безкоштовний перегляд усіх матчів Суперліги. Для клубів – гарантовані та солідарні доходи”, – заявив Бернд Райхарт, генеральний директор компанії A22 (одного з головних спонсорів проєкту). Європейська Суперліга планує за три сезони залучити 15 млрд. євро інвестицій, щоб перебити усі фінансові показники УЄФА. Щороку між клубами планують розподіляти 5 млрд. євро, а з них 400 млн. передаватимуть у фонд розвитку невеликих клубів. Ця сума вдвічі більша за ту, яку на аналогічні цілі витрачає УЄФА. Незважаючи на переважно негативну реакцію клубів на ідею Суперліги, в організації впевнені, що високі фінансові показники допоможуть залучити учасників.

Британська поліція вважається ледь не еталоном оперативності та ефективності, але неприємні винятки, як свідчить описаний нижче випадок, трапляються і з нею. Рідні півзахисника “Манчестер Сіті” Джека Гріліша пережили не найприємніші моменти в той час, коли він сам грав на виїзді в рамках чергового туру АПЛ. Як повідомило видання The Sun, батьки, бабуся, дві сестри, брат та наречена футболіста стежили за матчем по телевізору, коли почули галас та гавкіт собак. Родичі натиснули тривожну кнопку і спустилися в укриття. Незважаючи на те, що поліція швидко відреагувала на сигнал і навіть направила до маєтку гелікоптер, який вивчав ситуацію з повітря, грабіжникам вдалося проникнути всередину та винести коштовностей приблизно на 1 мільйон фунтів стерлінгів. Розслідування наразі триває, поліція поки що не знайшла зловмисників…

Погнавшись за великими грошима, можна й не передбачити, у що вляпаєшся. Ще у вересні 2021 року зірковий і доволі капризний колумбієць Хамес Родрігес перейшов до катарського “Аль-Райяна”, проте не витримав там і року, відігравши за клуб лише 16 матчів. Він розповів про те, з якими труднощами на побутовому рівні стикався в Катарі: “Катарська культура дуже складна. У цій країні дуже важко адаптуватися. Знаєте, у футболі всі роздягаються, коли приймають душ. А вони лякали мене тим, що цього не можна робити. Там усі їдять руками, і це теж було складно для мене. Усі опускають руки в тарілку і їдять. Вони передавали мені цю їжу, але я вважав за краще не торкатися її і їсти так, як це роблять в нормальних країнах. Вони просто божевільні”.

Кабінет Міністрів України доручив розробити порядок допуску глядачів на трибуни із дотриманням умов безпеки. Наразі Мінмолодьспорту, МВС та обласні військові адміністрації розробляють алгоритм, який зробить спортивні заходи доступними та максимально безпечними для глядачів. Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний підкреслив, що допущення глядачів на трибуни допоможе розвивати спортивну галузь, покращить фінансовий стан спортивних організацій та зарядить уболівальників емоціями, які можна отримати лише на стадіоні. Дещо обережніше висловився головний тренер львівських “Карпат” Мирон Маркевич. “Повернення вболівальників на трибуни – дуже непросте питання. Нам усім хотілося б грати з підтримкою трибун. Однак слід уважно все оцінити із врахуванням підступності нашого ворога”, – сказав він.

Колишній нападник “Динамо” Артем Мілевський, який був госпіталізований через проблеми з алкоголем, помалу приходить до тями. Після проходження комплексної реабілітації від алкоголізму в одній зі столичних клінік ексгравець збірної скинув 20 кг, а головне – вже не п’є. Принаймні зараз. Також з’явилася інформація, що 38-річний Мілевський може повернутися в “Динамо”. “Не знаю про конкретну посаду, але Ігор Суркіс розмовляв із Мілевським і сказав, що обов’язково допоможе Артему з роботою. На нього розраховують у клубі”, – повідомив журналіст Ігор Циганик. Мілевський, на рахунку якого 50 матчів та 8 голів за збірну України, завершив кар’єру у вересні 2021 року. Останнім клубом у його кар’єрі став “Минай”. Сам він розповів, що свого часу ним цікавилися італійська “Фіорентина” і португальський “Порту”, але далі розмов справа не пішла…