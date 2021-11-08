П’яте пленарне засідання другої сесії Тернопільської обласної ради відбудеться 10 листопада. Розпочнеться воно о 10.00 в приміщенні конференцзали Тернопільської обласної ради. Відповідне розпорядження підписав голова облради Михайло Головко.

Попередньо на розгляд депутатів облради винесено п’ять питань. Два із них стосуватимуться головного фінансового документу області: «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік» та «Про прогноз обласного бюджету Тернопільської області на 2022-2024 роки». Наступний рік в області планують оголосити Роком Української повстанської армії. Відповідний проект рішення мають прийняти на сесії. Також депутатам запропонують затвердити обласну комплексну програму «Здоров’я населення Тернопілля» на 2022-2026 роки та обласну програму протидії шкідливим звичкам, формування тверезого і здорового способу життя серед дітей та молоді Тернопільської області на період 2021-2025 років. Окрім цього, депутати можуть розглянути й інші питання поточної роботи.

У зв’язку із протиепідемічними заходами відвідування сесії громадянами заборонено. До приміщення будівлі конференцзали Тернопільської обласної ради допускатимуть лише депутатів і працівників виконавчого апарату Тернопільської обласної ради, представників Тернопільської обласної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів Тернопільської обласної державної адміністрації, запрошених осіб. Допуск представників засобів масової інформації та інших осіб буде можливим за умови їх попередньої реєстрації у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради.