Тридцять восьма сесія Тернопільської міської ради відбудеться 19 квітня. Засідання розпочнеться о 10.00 і пройде у режимі відеоконференції. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

В орієнтовному порядку денному цієї сесії є більше десятка фінансово-господарських питань, а також ряд земельних. Традиційно, першими депутати обговорять проекти рішень «Про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради» та «Про надання статусу борця за незалежність України у XX столітті». Передбачено також внести зміни до галузевих програм. Зокрема, йдеться про програми: «Безпечна громада» на 2023-2024 роки», підтримки сім’ї, оздоровлення дітей, запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2024-2026 роки, «Обороноздатність» на 2024 рік, «Здоров’я громади» на 2022-24 роки.

Також депутатам запропонують внести зміни до рішень міської ради «Про найменування вулиці» та до детального плану території житлового району «Південний». Ще буде йти мова на засіданні про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти на 2024 рік, про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру та про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель у центральній частині Тернополя.

Серед проектів рішень на сайті міськради розміщено також питання «Про дострокове припинення повноважень депутата Тернопільської міської ради восьмого скликання Феціци Христини Миколаївни». Його підготувалина підставі особистої заяви про складання нею депутатських повноважень.