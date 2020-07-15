Скористатися послугами кур’єрів з помаранчевими рюкзаками тепер можна в 25 містах України.

Сьогодні, 15 липня, сервіс доставки Raketa почав роботу відразу в десяти нових містах: Черкасах, Тернополі, Житомирі, Чернігові, Херсоні, а також в Бучі, Ірпені, Броварах, Борисполі та Кременчуці.

Отже сервіс Raketa доступний вже в 17 обласних центрах, ряді великих міст, а також в населених пунктах в їх периферії. Протягом першого місяця роботи послуги доставки в нових містах будуть повністю безкоштовними. Оплачується лише вартість страв, яка повністю відповідає цінам в меню закладу. При цьому сервіс не накладає обмежень по вартості замовлення — не важливо, в замовленні один хот-дог або десяток піц для великої компанії.

Щоб скористатися доставкою Raketa досить мати Android або iOS пристрій і встановити однойменний додаток. Протестувати послугу доставки можна зі знижкою 70 грн. Для цього в додатку потрібно активувати промокод RAKETAINKD. Він діє на перше замовлення від 300 грн., при оплаті картою.

До Raketa вже підключені десятки кафе і ресторанів в кожному з міст, замовлення з яких буде доставлятися в радіусі 2,5 км менше ніж за 60 хвилин, вже з урахуванням часу приготування. У перший місяць послуги доставки будуть здійснюватися в тестовому режимі, а список закладів-партнерів зростатиме. Крім того, найближчим часом в містах буде доступна послуга кур’єрської доставки продуктів з магазинів.

Сервіс доставки Raketa почав роботу в Дніпрі в березні 2018 року, в 2019 — в Києві та Львові. У поточному році Raketa запустилася в Харкові, Одесі, Вінниці, Вишневому, Павлограді, Запоріжжі, Полтаві, Івано-Франківську, Кривому Розі, Миколаєві, Рівному та Сумах. Тепер же до цього списку додалися ще десять міст.

В умовах карантину всі кур’єри працюють в захисних масках і респіраторах, а також регулярно дезінфікують руки за допомогою антисептиків. Крім того, доступна опція безконтактної доставки — для цього достатньо в коментарі до замовлення зробити відповідну позначку, і кур’єр уточнить, де залишити замовлення, щоб мінімізувати контакт.

Про компанію

Raketa — український сервіс доставки з кафе, ресторанів і супермаркетів. Компанія доставила своє перше замовлення 5 березня 2018 року. На сьогодні послугами Raketa можна скористатися в 25 містах. У 2020 році сервіс має намір покрити 30 міст, після чого будуть підключатись всі українські міста з населенням понад 200 тис.