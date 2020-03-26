Ціни часнику, лимонів, імбиру під час карантину підвищилися удвічі. За словами продавців, попит на ці продукти теж значно зріс. Оскільки люди переконані, що вони допомагають захиститися від коронавірусу.

Тернополянка Галина Мариняк двічі на тиждень виходить в магазин за продуктами. Жінка каже: у період карантину деякі харчі здорожчали удвічі.

“Часник вже коштує 120 гривень за кілограм, лимони — по 80 грн., імбир — понад 200 грн. Засмучує той факт, що деякі недобросовісні підприємці хочуть заробити на тій ситуації, в якій ми всі опинилися. Неприємно усвідомлювати, що в нас такі люди. На жаль, дорожчає все, а окремі продукти просто зникають з полиць попри величезні ціни”.

Епідеміологи наголошують: від коронавірусу окремі продукти не захистять. Втім, харчуватися радять збалансовано. Оскільки виснажена і голодна людина вразлива до вірусів.

Софія Романська