Досягнення нашої збірної прокоментував Ігор Гуда, голова ради директорів компанії “Креатор-Буд”, яка є генеральним спонсором команди:

– Щиро пишаємося та маємо честь бути генеральним партнером української збірної з художньої гімнастики, яка посіла 4 командне місце на чемпіонаті світу, що проходив у м. Софія, Болгарія.

За команду України виступали групові гімнастки Анастасія Возняк, Дарина Дуда, Ніколь Красюк, Діана Баєва, Єлизавета Азза, Олександра Ющак, а також індивідуальні гімнастки Вікторія Онопрієнко, Поліна Каріка, Поліна Городнича.

Вікторія Онопрієнко під час змагань Чемпіонату світу була єдиною гімнасткою, що виконувала 4 вправи та після кваліфікаційних змагань зайняла 5 місце та виборола можливість представлять Україну у фіналах вправ з м’ячем та булавах, а також потрапила до фіналу індивідуального багатоборства, до якого входять лише 18 найсильніших гімнасток світу.

Під час фіналів в окремих видах посіла 4 місце у фіналах вправи з м’ячем та 6 місце у фіналах з булавами на Чемпіонаті світу в Софії. Після завершення змагань індивідуального багатоборства Вікторія посіла гідне 4 місце серед найкращих гімнасток світу.

Поліна Каріка за вправу з м’ячем отримала оцінку 29.350 балів (20 місце). За вправу з обручем спортсменці поставили 27.950 (30 місце). За вправу з булавами гімнастка отримала 26.900 балів (34 місце). Загалом у кваліфікації Поліна посіла 29 місце.

Поліна Городнича за вправу зі стрічкою отримала оцінку 28.250 балів та серед вправ зі стрічкою зайняла 19 місце.

Україна – країна надзвичайних людей, що йдуть до перемоги. І надалі компанія «Креатор-Буд» буде підтримувати наших спортсменів, адже разом ми сильніші.