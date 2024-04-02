Форум відбудеться у Києві 11 квітня. Ігор Гуда візьме участь у першому блоці на тему “Відбудова очима бізнесу”.

Вже більше двох років будівельна сфера разом з усією країною проходить важке випробування. Ринок зменшився, постали нові виклики, працювати стало значно складніше.



“Але ми тут, і ми готові використовувати всі свої знання та навички, аби долучитися до масштабної відбудови наших міст. Всі, хто сьогодні продовжує роботу, отримали болісний, але цінний досвід. Ми пройшли найголовнішу перевірку на міцність, витривалість, здатність адаптуватися до будь-яких умов. І попереду у нас дуже багато роботи. Щоденно Збройні Сили України наближають Перемогу, тож ми маємо бути готовими до того, аби швидко долучитися до відновлення країни, знову стати її економічним локомотивом. Нам належить не просто відбудувати все те, що було зруйновано, а й наздогнати втрачений за часи війни розвиток будівельної сфери. Ми маємо колосальну перспективу зростання, а не просто повернення до колишньої динаміки”, – зазначає Ігор Гуда.



На його думку, після Перемоги потрібно буде вирішувати чимало питань – собівартості будівництва, логістики та поставок, кадрового голоду, залучення фінансування. Будівельний бізнес має максимально ефективно працювати з регуляторними органами та законодавством, з міжнародними інвестиціями – це дозволить не встромляти самим собі палиці в колеса. Але в усіх цих питаннях не можна бути спринтерами, які просто застигли на стартовій смузі в очікуванні сигналу старту.



“Ми маємо бути тими, хто кожного дня готується до побиття рекордів. Цей форум – це наша спільна домашня робота, можливість не просто поділитися поточним досвідом, а й разом вибудувати стратегії майбутнього. Іноді не погоджуючись, але напрацьовуючи рішення, визначаючи підходи та формуючи зв’язки, які дозволять нам не гаяти дорогоцінного часу у процесі повноцінної відбудови країни”, – наголошує засновник Креатор-Буд.



Зазначимо, що RCF Ukraine – форум, що об’єднує представників влади і будівельну спільноту для обговорення поточних викликів галузі та ефективної координації зусиль щодо відбудови України.



Організатори форуму: Конфедерація будівельників України КБУ та Міжнародний виставковий оператор Premier Expo Ukraine

Генеральний партнер: Креатор-Буд

Більше інформації про форум на сайті: https://recoveryforum.in.ua/