Світ

Доведеться змиритися

Треба, мабуть, бути наскрізь просякнутими путінською пропагандою росіянами, щоб обурюватися ударам по своїй території, що їх вони дедалі частіше отримують. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що операції Збройних сил України на території Росії є цілком допустимими. За його словами, ситуація, за якої країна, на яку напали, під час бойових дій проникає на територію противника, щоб відрізати йому шляхи постачання – абсолютно нормальна. “Доти, доки атакам не піддаються міста, цивільні особи, цивільні об’єкти, з цим стороною, яка здійснила агресію, доведеться змиритися”, – зазначив німецький міністр. З його думкою солідаризується екс-командувач десантно-штурмовими військами України Іван Якубець. “Ми не повинні обмежуватися лише збиттям ракет і дронів, тобто вести пасивну оборону, а й активізувати свої дії проти засобів їхньої доставки. І для цього в нас є сили спеціальних операцій. Їхнє головне завдання – діяти в російських тилах, за 100, 200, 500 км. від кордону. І їхня активність має бути спрямована саме на знешкодження засобів доставки всіх отих ракет і бомб, які падають на Україну”, – сказав він.

Майже аналогія

На думку російського опозиційного журналіста Ігоря Яковенка, сьогоднішній Путін нагадує Гітлера в квітні 1945. Нацистський диктатор тоді, втративши відчуття реальності й боячись справедливої кари за вчинені ним незліченні злочини, з фанатизмом приреченого продовжував давати безумні накази, пересував уявні армії й думав, що все ще є господарем становища. При цьому повної аналогії немає – тоді все закінчилося 8-9 травня, а коли закінчиться нинішня війна, не відомо нікому. Російський опозиціонер вважає, що навіть повне витіснення путінської армії за межі України не означає падіння його режиму. Попри це, існує ймовірність, що можлива перемога ЗСУ стане каталізатором того, що російські силовики перестануть підтримувати Путіна. Це, в свою чергу, може стати поштовхом до розпаду владної системи Росії. Хотілося б, звичайно, але, на жаль, “може стати” не обов’язково означає “стане”…

Кінця не передбачається

Російські та білоруські спортсмени продовжують розплачуватися за політику своїх країн і свою власну позицію в питанні агресії проти України. Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) повідомила, що чоловічу збірну Росії не буде допущено до участі в передкваліфікаційному турнірі на літню Олімпіаду 2024 року в Парижі. Це зроблено на дотримання рекомендацій МОК щодо участі спортсменів із російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях. Не матимуть змоги росіяни та білоруси брати участь за межами своїх кордонів і в турнірах з улюбленого Путіним та Лукашенком хокею. Їхнім збірним не дозволять виступати у турнірах Міжнародної федерації хокею (IIHF), доки триває війна в Україні. Наразі ця заборона діятиме до кінця 2024 р., а в березні наступного року буде ухвалюватися рішення щодо її продовження до кінця 2025 р. Це, з одного боку, додає оптимізму, але водночас наштовхує не невеселу думку про те, що кінця війни в найближчі кілька років не передбачається…

Україна

Олігархи “перековуються”?

Кому, на вашу думку, належать ці слова: “24 лютого 2022 року розпочалося вторгнення російської армії в Україну. Але для мене, як і для багатьох українців, війна розпочалася ще 2014 року. Саме тоді росія вторглася на територію нашої країни, почала захоплювати… підприємства та руйнувати нашу інфраструктуру. Моя позиція незмінна: ми добиватимемося справедливості всіма законними методами у всіх можливих інстанціях. Росія має бути покарана за свої злочини проти України та українців, відлік яких ведеться з 2014 року”? За стилем вони підходять щирому українцеві, який десятиліттями викривав підлі задуми Путіна і його кліки. Однак з такою заявою виступив не хто інший як Рінат Ахметов, найвідоміший вітчизняний олігарх (слово, яке ще недавно вважалося майже лайливим). Той самий, котрий під час подій на Донбасі в 2014 р., за висловом одного з оглядачів, намагався “гасити пожежу бензином”. Тепер він, як випливає з його заяви, визначився зі своєю позицією і подав позов на повне відшкодування Росією всіх завданих йому збитків. Олігархи “перековуються”?

“Лише” чи “аж” 13%?

Відзначення кимось в Україні, приміром, дня більшовицького перевороту 7 листопада нині можна уявити хіба що в рамках якогось психіатричного анамнезу. З іншим святом минулої епохи все не так однозначно. Згідно з соціологією, 13% українців усе ще вважають День перемоги 9 травня одним з найважливіших свят. Вони, можливо, в цей день ще раз послухають “День победы” у виконанні Л.Лещенка. Цікаво, як в контексті сьогодення сприйматимуться ними і “дни и ночи битву трудную вели”, і “здраствуй, мама, возвратились мы не все”, і “это радость со слезами на глазах”? Адже немає сумніву, що те саме виспівуватиме цього дня і путінська Росія, та ще й з “яростью благородной”. Хоча загалом в Україні простежується тенденція до зменшення числа тих, хто відзначає перемогу у Другій світовій війні 9-го, а не 8-го травня, як це прийнято у Європі. Ще у 2010 р. 58% населення вважали його одним з найважливіших свят. До 2021 р. його популярність знизилася вдвічі, а у 2023 р. залишилися лише оті згадані 13%. “Лише” чи “аж” 13% – з огляду на те, що цей день активно-агресивно відзначатиметься в Росії?

Тернопілля

Тепер все не так

Душа, можна сказати, радіє: чоловіки нашого краю стають дедалі більш цивілізованими, очевидно, вихованими на гуманістичних традиціях галичанських просвітителів. Як, бувало, в минулі часи виміщали гнів на жінках, які допускали якесь нехлюйство чи, чого доброго, впадали в блуд? Хапалися за ремінь, палицю чи ворчик для коней і гамселили бідолашну. Тепер же все не так. Не відмовлю собі в задоволенні навести чарівливу мову поліцейського протоколу: “діючи умисно, під час словесного конфлікту, з метою завдання фізичного болю, наніс рушником по одному удару в голову, по правій руці та по правій нозі своїй колишній дружині, чим вчинив фізичне насильство відносно останньої, що призвело до завдання потерпілій фізичного болю без спричинення тілесних ушкоджень”. Оте “без спричинення”, напевно, дало змогу відбутися лише 510 грн. штрафу. Цікаво, про що шкодує нині чолов’яга: про те, що вдався до такого “виховного засобу”, чи про те, що не загорнув у рушник гантелю? А деінде троє чоловіків і жінка, можливо, згадали своє дитинство з дерев’яними іграшками та морозивом раз на місяць і вирішили винагородити себе за ті тяжкі спогади, поцупивши з дитячого атракціону близько 60 вже м’яких іграшок. Але це, можна сказати, дріб’язок – справді серйозні люди й крадуть по-справжньому, як от власник складських приміщень на північних теренах краю. Він разом зі спільницею вирішили не витрачати дорогоцінний час на дурнувату відправку гуманітарної допомоги на суму понад 360 тис. грн за призначенням, а просто і раціонально привласнили її…