У злощасному дачному кооперативі в Тернополі знову горів будинок

Минулої доби вогнеборці Тернопільщини двічі залучались до ліквідації пожеж.

О 17-й годині у Тернополі на вулиці Генерала М.Тарнавського, на території колишнього дачного кооперативу “Ювілейний”, виникла пожежа закинутої дерев’яної господарської будівлі. Внаслідок пожежі знищено підлогу в кімнаті будівлі на площі 2 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано будівлю.

Сьогодні, 10 жовтня, близько 3-ї години у селі Цебрів Озернянської громади виникла пожежа житлового будинку. Вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку на площі 10 м кв., пошкоджено облицювання стін та стелі кімнати, а також віконну раму. Пожежу ліквідовано черговим караулом. Під час гасіння врятовано будівлю.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.