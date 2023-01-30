29 січня у лікарні Житомира помер наш земляк – Сухоруков Валерій Володимирович, 1969 року народження, житель села Сураж.

Про втрату повідомив міський голова Шумська Вадим Боярський.

“Повномасштабне російське вторгнення на початку минулого року змусило 53-річного чоловіка, патріота своєї країни піти до лав ЗСУ захищати кожного українця від підлого російського загарбника.

Валерій був добрим, щирим справедливим, працелюбним українцем, який любив свою країну.

Висловлюємо щирі співчуття родині померлого військовослужбовця…”, – зазначив очільник громади.

Про зустріч тіла військовослужбовця та чин поховання повідомимо додатково.

Вічна Пам’ять захиснику!