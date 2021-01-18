17 січня на Тернопільщині місцеві жителі у селі Озеряни, Бучацького району перекрили трасу “Тернопіль-Івано-Франківськ”.
Кілька годин жителі села Озеряни ходили по пішохідному переході, перекривши для руху автомобільного транспорту центральну дорогу, повідомляють Тернополяни.
У заторах стояли і рейсові автобуси і вантажіки і декілька десятків легкових автомобілів.
Не зважаючи на мороз та вітер, місцеві жителі декілька годин ходили по дорозі. Люди свою акцію протесту приурочили зростанню тарифів на житлово-комунальні послуги, зокрема на газ та світло.
На місце події виїжджали правоохоронці.
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