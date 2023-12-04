Дружини, діти та батьки військових сьогодні зібралися у центрі Тернополя на черговий мирний пікет.

У такий спосіб учасники акції вимагали дати воїнам право на демобілізацію після 18 місяців служби, повідомляють Тернополяни.

«Мій чоловік доброволець, а не ув’язнений», «643 дні мої діти ростуть без батька», «Ніхто не виживе на війні три роки», «Чому другий рік воюють одній й ті ж?», Пожиттєво мобілізований = пожиттєво ув’язнений», «Хочу засинати в обіймах тата», «Відпустіть мого чоловіка підвищувати народжуваність», «36 місяців служби – свідоме винищення військових», – з такими плакатами рідні захисників та захисниць вийшли на головну площу міста.

Учасники пікету вимагали прийняття законопроєкту №9142, який передбачає для військовослужбовців можливість демобілізації за власним бажанням після 18 місяців служби. Для цього вони збирали необхідні підписи, які направлять вищому керівництву держави.

Анастасія Шумило прийшла на акцію з маленьким сином. Їх чоловік та батько захищає Україну від початку повномасштабного вторгнення.

– Я хочу, що мій чоловік повернувся нарешті додому! Мій син хоче бачити тата кожного дня, а не тільки інколи по відеозв’язку. За два роки він був вдома три рази. Він має право на відпочинок,  зазначила Анастасія Шумило.

Чоловік Ольги Павлюк 26 лютого 2022 року пішов на війну. Досі він перебуває в одній з найгарячіших точок.

– Ми хочемо, щоб військові, які з перших днів на війні, нарешті повернулися додому. Нехай воюють інші, а не лише ті, хто в перші дні повномасштабного вторгнення пішов захищати нашу землю. Двоє моїх синів вже понад 600 днів без батька, – поділилася Ольга Павлюк.  

Вікторія Морозова також долучилася до пікету, адже її коханий на війні вже майже півтора року.

– Мій хлопець воює 14 місяців. За цей час відпустка в нього була лише один раз. Саме тому ми закликаємо владу ухвалити законопроєкт №9142, бо не можуть постійно воювати одні й ті самі,  каже Вікторія.

Тривала акція недовго. Учасники були змушені перейти в укриття, адже почалася повітряна тривога.