У Запорізькій області загинув тернополянин Олег Захарків: йому був всього 21 рік

Ангелом повертається додому ще один Герой.

На передовій, мужньо захищаючи нашу рідну землю від загарбників, загинув тернополянин Олег Віталійович Захарків. Йому був лише 21 рік.

Душа Воїна відійшла у вічність 27 серпня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.

Про важку непоправну втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Низький уклін захиснику за сміливість, мужність та патріотизм! Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким. Вічна пам’ять нашому Герою!”, – ідеться у зверненні очільника міста.