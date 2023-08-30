Ангелом повертається додому ще один Герой.
На передовій, мужньо захищаючи нашу рідну землю від загарбників, загинув тернополянин Олег Віталійович Захарків. Йому був лише 21 рік.
Душа Воїна відійшла у вічність 27 серпня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.
Про важку непоправну втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
“Низький уклін захиснику за сміливість, мужність та патріотизм! Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким. Вічна пам’ять нашому Герою!”, – ідеться у зверненні очільника міста.